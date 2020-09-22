有時不是狗不聽話，而是主人不了解牠，找不到適合的方法教導。英國有一隻斯塔福郡鬥牛梗（Staffordshire），在7個月大時就待過5個新家，但每次都面臨退養命運，原因都是牠不乖、太頑皮，直到牠被送往皇家防止虐待動物協會（RSPCA）後，才發現不是牠不受管教，而是聽不到。

Nom nom gluten free peanut pancake for me this Shrove Tuesday.... a rare and delish twreat 由 Ivor the Deaf Dog's Fun Page 發佈於 2020年2月25日 星期二

艾佛（Ivor）7個月大時，多達5個家庭領養過牠，但最終都因牠「太頑皮、不聽話」遭退回，面對每一次的拋棄，也讓艾佛越來越不信任人類，直到皇家防止虐待動物協會志工帶牠去檢查後，發現艾佛並不是不聽話，而是牠根本「聽不到」。

Hmmmm ... seems to be a lot of hoomans walking by 由 Ivor the Deaf Dog's Fun Page 發佈於 2020年5月27日 星期三

擔心失聰的艾佛會沒人想養，為了幫助艾佛能再次找到新家，志工開始教牠學手語，而艾佛也很快就看懂「坐下」、「過來」等指令，在志工的耐心教導下，艾佛也重拾對人類的信任，所幸一名來自蘭開夏(Lancashire)的布羅米洛（Ellie Bromilow），第一眼見到艾佛就愛上牠了，並順利領養回家。

布羅米洛提到，艾佛在RSPCA中心已學會「坐下」和「過來」，而他陸續教「躺著、站住、翻滾」等指令，而艾佛也變成一隻訓練有術的狗，而艾佛雖然失聰，但嗅覺卻異常敏銳，「我會訓練牠保持專注力，在屋內藏很多零食，讓牠自己找出來。牠是一隻聰明的狗，在短短的時間內，不得不克服許多困難」。

Good evening ladies..... tonight is cocktail night and I shall be assisting Ellie with the nibbles.... can I get you anything? 由 Ivor the Deaf Dog's Fun Page 發佈於 2020年6月5日 星期五

布羅米洛感嘆「當我們認為這隻狗難以應付，甚至懷疑牠為何不能像正常的小狗時，卻沒意識到牠其實是聾子」，而艾佛因聽力問題，有時也會因不安而吠叫，布羅米洛則會透過撫摸的方式安慰牠，而艾佛就跟正常的小狗一樣，會調皮的搞破壞、亂挖洞，儘管艾佛聽不到，只能用手語溝通，但主人還是會一邊與牠說話。