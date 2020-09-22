全球在今年初爆發出新冠肺炎的疫情，至今仍在各國延燒。而截至目前為止，美國的狀況最為嚴峻，確診人數約達700萬人、死亡數約20萬人。近日一名就網友蒐集了9公斤的口罩要寄給美國親友，沒想到驚人的運費卻意外引起話題。

一名男子寄了9公斤約40盒的口罩給遠在美國的親友救急。(圖/原PO授權提供)

一名網友在臉書社團「口罩現貨資訊」發文，表示日前購入了9公斤約40盒的口罩，準備寄給人在美國紐約的親友，因為對方急著使用，他只好選擇DHL國際快遞，沒想到運費一出來竟然要價8000元，讓他當場嚇歪。

沒想到運費竟然高達8000元，讓他當場嚇了一大跳。(圖/原PO授權提供)

文章曝光後掀起熱議，有不少人認為寄郵局會比較便宜，速度也算快「郵局寄國外比較便宜！」、「郵局也不慢，我覺得之前紐約4天到1禮拜」、「用郵局陸空啊經濟實惠，有很急嗎？不相信連5天都等不了」、「郵局陸空也算快吧！9/10寄，9/17到」。

對此，原PO也補充回應，表示當地雖然買的到口罩，但品質卻令人擔憂。至於運費問題，雖然知道郵局便宜很多，但他本來就不是以金錢為第一優先考量，如果多一倍的價格能讓親人早點拿到，他認為非常值得，也比較放心。