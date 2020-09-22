貓皇別亂啦！日本有一名貓咪飼主，當時正在使用印表機，豈料愛貓竟跳上去趴著，好像很喜歡印表機殘留的餘溫，讓主人非常頭疼，因此便決定影印下來，而愛貓腹部的高清無碼照曝光後，讓不少貓迷直呼「肉球實在是太可愛了！」。

一名網友@supacasupercar在推特開玩笑寫下，「我複製了一隻貓，沒想到真的做到了」，當時他正在複印資料，豈料愛貓竟跳到影印機上，可能是剛印完機器殘留餘溫，因此愛貓堅持趴在上面，怎麼趕都趕不下來，而主人也無可奈何。

看著愛貓模樣非常可愛，@supacasupercar便決定試著影印看看，只見印出的照片中，喵星人的膚色腹部全被看光，毛髮蓬鬆、肚子超肥美，還印出4個粉紅色肉球，以及毛的皺褶，彷彿像是牠的「腹肌」，貓皇完全不知道自己私密處被全彩印出，還是一直待在上面不肯走，po文獲得12.2萬人按讚。

不少人被萌翻直呼「這就是所謂的『腹』印」、「高清無碼照欸！好害羞啊！」、「毛髮質地很棒！拍得好清楚」、「不只是彩色副本而且還是高畫質」、「這是貓咪愛好者不可抗拒的角度，我想把它做成壁掛式日曆，一定非常可愛」、「連粉紅色肉球也拍的好清晰，這一台影印機好強喔！」。