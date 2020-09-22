不少準媽媽在懷孕期間都會摸著肚皮和腹中胎兒說說話，但一名媽媽日前卻在路邊遭一名陌生阿婆痛罵「不能摸肚子！」讓她超錯愕。事後忍不住上網抱怨：「住海邊喔」有網友出面幫忙緩頰，並透露阿婆不讓她摸肚子的驚悚原因。

一名準媽媽在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示她日前出門買東西時，突然被一名不認識的阿婆大聲斥責「不能摸肚子！」讓她當場傻眼。事後越想越氣，忍不住生氣直呼「她誰啊！？關她什麼事？住海邊喔？懷孕摸不摸肚子是我家的事情，不管摸肚子有什麼後果我自己承擔 買東西被大小聲就是不爽！」並透露這是自己第三胎，之前都是這樣摸，從來沒發生過麼事。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「不能摸肚子，是要10個月都不洗肚子嗎」、「我也是從懷孕開始，摸到生」、「我從早摸到晚欸 還會一直輕打肚子跟戳他」、「摸肚子是媽媽下意識保護寶寶的行為，我也每天摸爆，他踹我太大力我還會戳回去」、「第一次聽到欸，我只有懷孕期間被禁止看或抱別人剛出生的小孩」。

其中，一名知情網友就解釋「我懷孕的時候，自家外婆也是這樣說！後來有看過一些醫學報導，好像撫摸孕肚會讓腹中胎兒跟著滾動，怕會造成繞頸或是臍帶打結等結果！對胎兒跟媽媽都是不好的！我想那位婆婆應該都是好意，但這麼大聲我想誰都會嚇到、不開心啦！不過畢竟有孕在身，還是開心一點對寶寶跟媽媽都好喔」。