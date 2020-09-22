初生之犢不畏虎啊！國外有一隻小奶貓，日前看到眼前體型碩大的哈士奇，沒想到牠居然完全不害怕，甚至好像還想要挑釁對方，但由於牠剛出生，因此腳步還不是站得很穩，跌跌撞撞的模樣，讓人看得當場融化，而最後哈士奇往前一推，小奶貓秒四腳朝天摔倒。

抖音帳號@cat_happiness_life經常分享貓咪的影片，日前分享的影片中，可見一隻白、咖啡色毛的小奶貓，看起來腳步還站不穩，整路以「醉漢式」的腳步前進，期間好幾次摔倒在地上，看似想跟眼前的哈士奇玩，雙方體型形成強烈對比。

而小奶貓還以飛撲的方式，直接衝撞哈士奇的鼻頭，但對於牠的襲擊，哈士奇完全不予理會，小奶貓不甘示弱，試圖用前掌攻擊對方，沒想到哈士奇一抬頭，牠就嚇的不斷往後退，眼看對方沒有出招反擊，小奶貓再度往前衝，企圖用氣勢壓倒哈士奇。

最終小奶貓想用屁股擠哈士奇，豈料卻被對方用鼻子一頂，牠馬上翻倒在地，整隻貓超糗後仰，摔得四腳朝天。影片累積180萬人觀看，不少人被融化表示「看我的『屁拳』。哎呀！我倒了」、「乖乖躺回去吧！」、「碰瓷高手」、「醉喵拳」、「這一隻貓咪喝醉囉！」。