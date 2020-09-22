當兵是大部分男性都會經歷的，也是未來人生中可以和其他人共同談論的回憶。前陣子，一名網友就突然被自稱是副連長的人狂叩，還傳來「回營通知簡訊」，要他收到後回覆，但這名男網友非常困惑，因為自己早已退伍10年，面對這樣的狀況實在哭笑不得。

這名網友在《爆廢公社二館》中發文，貼出了一名自稱是「副連長」的人寄給他的簡訊內容，可以看到對方先是在晚上9點多的時候連續打了至少2通電話，但都沒有被接聽，於是乾脆直接傳文字訊息，提醒PO主「休假在外注意安全，明天返營妥善規劃交通工具，別開車回來」，之後還要求他「收到請回覆」。

可是PO主看了這些簡訊實在是一頭霧水，在文中無奈地說道：「報告副連長，我已經退伍十幾年了…」，還透露當初自己當兵時的單位是營級單位，沒有連，推測很可能是某個新兵不小心留錯電話號碼，也笑說：「這傢伙收假應該會被電翻」。

網友們看到貼文也都被逗樂了，紛紛開玩笑地留言：「國軍需要你，記得報到」、「如果是亂留電話，那個人回去會被電到黏住」、「回他少在那邊吵，隔天就有人倒楣了」、「有人要被電到飛起來了」、「有本事來抓我啊！」、「我畢業五年了，還會收到教官說我曠課的簡訊」、「我也有接過批評我沒去參加中型戰術輪車駕駛勤前教育的電話，安靜聽了幾句後，默默地說：我退伍3個月了」。