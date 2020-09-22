買了夢寐以求的新家後，總希望裝潢成自己喜歡的樣子，但裝潢期間卻有鄰居擅闖，你能接受嗎？一名網友提到，近日新房子剛裝潢完，豈料他到現場時，木工竟告知他「同樓層有3個鄰居已經有先來看過」，讓他瞬間傻眼，直呼「這是正常的情況嗎？」。

一名網友在ptt以「鄰居擅自進入新家看裝潢」為題，表示日前買新房並進行裝潢，開工時曾囑咐木工不要讓陌生人進入，近日完工後，他便至現場查看，豈料木工竟告知「同樓層的3個鄰居已經有先來看過」，他認為木工師傅事情多，可能忘記了也能夠體諒，才會誤讓鄰居擅闖參觀。

但最讓他無法接受的是，若是想參觀鄰居的房子，是否應該要先獲得屋主的同意，不應該直接擅闖他人的房子，提到雖然裝潢時屋內什麼都沒有，但這是一個基本禮貌的問題，「如果是我的話，就算鄰居不在家，我也不會擅自踏入，只會好奇在外面看看而已，等屋主回來再問問能否入內參觀」，好奇詢問在入住前，鄰居是否能擅自進屋內參觀。

不少人表示「他們好奇心重，加上還在裝潢中你們沒搬進去，所以很難說他們是非法，但是禮貌還是要有的」、「你裝潢師傅的問題，因為那個門都要關著裝潢，裝潢的可以拒絕他進入，但你的裝潢沒有這樣子做」，還有裝潢業分享經歷「我做裝潢，十場有八場會有鄰居進來，這根本台灣人常態，而且都會一路往內走看個清楚明白」、「我是裝潢業的，但我就會詢問過屋主同意，才會讓人參觀」。

還有人分享類似事件，「我家之前整修中，也有鄰居擅自跑進家裡看，被我們當場看到，才不好意思走掉」、「真的有喔，我裝潢時還有隔壁棟跑過來」、「我家裝冷氣，鄰居也是走進來看，超傻眼。台灣人不重隱私，沒水準不意外，我們社區還有直接站在管理室翻閱住戶信件的」。