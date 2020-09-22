人人都知道，二手菸既難聞又比一手菸更危害健康，那如果遇到講不聽的抽菸者，究竟該怎麼辦呢？一名網友因為深受鄰居二手菸所擾，只好崩潰上網求救。對此，一名神人就分享自己5招擊退密技，並表示自己只花了2個月就成功勸退對方，讓網友全都跪了！

一名網友日前在PTT的WomenTalk板以標題「隔壁套房抽菸怎麼辦？」發文求助，表示住在隔壁套房的鄰居會抽菸，但每次菸味都會飄到他房間來，讓她崩潰不知道該怎麼辦才好。

對此，一名神人就釋出自己2個月勸退鄰居的「5招密技」，第1步驟是「蒐證」，主要就是拍菸蒂、拍他在走廊抽菸等等的照片。第2步則是「敲門請他不要抽菸」代表你已經有告知了，還強調如果是女生要記得找朋友，以免對方惱羞會做出危險舉動。

第3步「跟房東反應」，像他自己的租約就有規定不能抽菸，房東卻沒有依約規範其他房客，如果反應後沒有改善，他就會去法院告房東，房東壓力很大就會認真警告該名抽菸房客。第4步「報警」，是讓之後在法院訴訟上有證據，也有很大的嚇阻作用。最後一步「提告」，可以去Google「鄰居抽菸判決」，有很多勝訴的案例可以參考。

文章曝光後讓網友讚爆，紛紛留言「很多抽菸的不知道自己多惹人厭」「還是得有明確註明不能抽菸才有勝算，最近也搬來了會抽菸的房客，但當初房東是口頭說禁菸，要舉證什麼都不利，一回租屋處就要吸二手菸真的有夠煩」「推這篇幫助很大」。