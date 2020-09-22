台北市內湖區昨（21）日發生一起三重客運藍26公車失控衝上人行道，造成1死1傷的重大事故，有在內科上班的網友看到新聞後，便分享自己過去搭乘藍26的恐怖經驗，讓他當時嚇得直接提早4站下車，之後再也不敢搭了。

這名在內科上班的網友在PTT上發文，透露自己搭乘藍26路線公車的次數並不多，但這少數幾次的經驗卻讓他印象非常深刻。PO主指出自己晚上下班幾乎都快11點，平時會搭乘藍7回家，偶爾也會坐藍26到市政府站，晚上的內科基本上人煙稀少，所以很多公車都會開得很快，時速超過40已經是很普遍的現象，還曾在搭藍26時，只花了短短20分鐘就從港墘到達市政府。

好幾個月前，PO主在下班後要坐藍26去往市政府，但那天司機開車的時速卻比之前幾次都還要快，將近50公里，讓他感覺像是在飆車一樣，而且還會不時地緊急煞車，讓PO主嚇到直接提早4站就趕快逃下車；這次也是他目前為止最後一次搭乘藍26公車，至今仍心有餘悸，看到新聞後也感嘆表示：「今天看到這種事情，我真的只能說不意外」。

對此，不少在內科的網友都有所同感，「藍26真的很常飆車」、「內科下班車多，公車卻愛狂加速+急煞，超危險」、「飆車，趕下班啊！」；但也有人抱持不同的看法，認為並不能將PO主的搭乘經驗和這次的事故相提並論，「我不懂，睡著出車禍的事跟你講飆車的事關聯性在哪？又不是一路睡一路飆車，你的不意外才讓人感到意外吧」。