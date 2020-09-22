在過去就經常傳出鱷魚攻擊人的意外事件，被鱷魚咬住通常都會受到嚴重的傷勢，甚至直接被拖進水中喪命，成為牠們的美味大餐，能夠順利逃生可以說是非常幸運的事情。近日，泰國一名男子和朋友到運河上釣魚，沒想到卻突然闖出一隻鱷魚咬住他的右臂，所幸被朋友救起才沒有生命危險，村民們得知消息都相當生氣，竟組團捕殺這隻鱷魚，將牠吃下肚來替男子報仇。

根據外媒報導，本月17日，52歲的男子Yongyut Harat和2名朋友一起到位於羅永府Muang區的運河上釣魚，當時一隻約2公尺的鱷魚躍出水面咬住了Yongyut Harat的右手臂，朋友們見狀立刻上前救援，讓他幸運逃出「鱷口」，但Yongyut Harat的右手臂受到嚴重的傷勢，立刻被送往醫院進行治療。

當地人聽聞這件消息後相當憤怒，立刻組團前去運河要找這隻「兇手」鱷魚復仇，數十名的村民拿著小刀和棍棒，成功捕獲這隻鱷魚並將牠殺死，帶上岸後甚至還把鱷魚切成好幾塊，煮熟後分給大家一同享用。

據悉，當地人認為這隻鱷魚是從附近的養殖場逃出來的，但那間養殖場目前已經倒閉，並且這種說法並沒有獲得官方證實。而被咬傷的Yongyut Harat狀況已經穩定下來，正在逐漸復原當中。