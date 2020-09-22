中秋節即將來臨，有不少人都會趁著節日和親友一起烤肉慶團圓；而在國外，平時也有許多人非常喜歡舉辦烤肉派對，只不過一定要小心「不速之客」！澳洲一戶人家到島嶼上度假，晚上進行露天烤肉時，突然闖進一大批「巨型惡霸」搶食，照片曝光後網友都非常激動、口水直流。

根據《每日郵報》報導，澳洲一戶人家在今年春季時於聖誕島（Christmas Island）露營度假，某天晚上，他們正在進行露天烤肉，沒想到食物的香味竟引來了不速之客，數十隻「巨型惡霸」椰子蟹（coconut crab）闖入現場，到處攀爬想要搶食，從照片中可以看出現場的情況相當驚人，甚至有一些可怕，媽媽艾咪（Amy Luetich）也透露，他們一家人已經在這個區域扎營過好幾次，但卻從來沒有同時看過這麼多隻椰子蟹。

照片曝光後，很快就引起網友們熱議，「牠們就像小狗一樣，我之前在多莉海灘餵牠們吃椰子，超可愛！」、「天哪，看得我起雞皮疙瘩，這也太嚇人了」；甚至有很多人見到這麼多的椰子蟹都非常興奮，直呼：「肯定很好吃」、「看起來很美味！」。

事實上，椰子蟹是一種寄居蟹，因為能用螯弄破椰子殼來食用果肉而得名，此外又被稱作「強盜蟹」，據傳牠們會偷走住家或帳篷中的罐子與銀器等物；雖然椰子蟹的口感非常好，介於泥蟹和龍蝦之間，但因為牠們在世界上的數量越來越稀少，所以在澳洲屬於保育類物種，無法食用，台灣也將牠列入台灣保育物種列表中。