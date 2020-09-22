大部分狗和貓的性格都非常兩極，如果同時飼養這兩種寵物，就會經常出現一些可愛的搞笑互動。日本一名網友近日在推特上分享了一段影片，只見一隻灰黑色的玩具貴賓正趴在沙發上休息，卻突然感覺有點不對勁，回頭才發現3隻貓正緊盯著牠，讓牠頓時間慌了手腳，不斷回頭確認。

二度見 pic.twitter.com/CX9wLgE2Tb — 仲良し保護猫 うに むぎ はち むー😸🇯🇵 (@uni_mugi_hachi) September 20, 2020

這名網友「@uni_mugi_hachi」在推特上分享了這段可愛的影片，從畫面裡可以看到，一隻灰黑色的玩具貴賓原先趴坐在沙發上休息、放空，突然間卻覺得後腦杓有點涼涼的，牠猛地回頭一看，才發現牆邊有3隻貓咪排成一排、趴在地上緊盯著牠，讓玩具貴賓頓時有些不知所措。

牠接著快速回過頭又重新轉過去，但這3隻貓就像是被石化一樣一動也不動，眼神也沒有絲毫動搖，玩具貴賓觀察了一陣子後困惑又有些遲疑地再度轉正頭部，不到1秒的時間又緊急轉回去三度確認，但貓咪們仍然沒有改變姿勢，而牠也被盯的有些發慌，只好抬起頭來強裝鎮定。

這整段過程就像是玩具貴賓在和貓咪玩「123木頭人」一樣，非常有趣可愛，網友們看到後全都笑翻了，「瑟瑟發抖，弱小可憐又無助」、「狗狗生命受到嚴重威脅！」、「該不會是狗狗不小心搶了貓的地盤了吧」、「這就是『貓視眈眈』」、「狗狗的表情看起來真的很慌張哈哈」。