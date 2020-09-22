士林夜市有不少知名的美食，像是大香腸、雞排等等，再加上交通方便，在過去是許多國內外觀光客都非常愛去的熱門景點。但今（22）日卻傳出位於士林夜市的星巴克元老店即將走入歷史，讓網友們又開始討論起「士林夜市的人潮是否真的有大幅減少」的問題。

一名網友在PTT上發文，提到自己今晚去到士林夜市後還是感覺非常熱鬧，就算是星期二非假日也依舊人潮滿滿，讓他開始思考有關於「士林夜市正在逐漸沒落」的說法是否為真，「難道只有我去的這天才人特別多嗎？不可能吧」，更對於新聞媒體的相關報導產生懷疑，因此詢問其他網友的意見和想法。

此文一出，有不少網友都跳出來留言，認為士林夜市的人潮確實和以前已經無法相比，「跟巔峰時期比，是真的慘爆了」、「我北投人，最近去有覺得少很多」、「觀光客至少掉一半以上客源」、「以前10點多還很熱鬧，現在都沒什麼人」、「士林掉至少一半了啦，484（是不是）沒看過去年疫情前觀光客的盛況」、「不只士林夜市，只要是倚賴觀光客的都很慘」。

事實上，在過去就曾有不少人提出過相同的疑問，有在地人就分析士林夜市「走下坡」的幾個重要因素，包含「租金太高」、「網購搶生意」、「店家素質」、「商品重複性高」等等，而最近再加上疫情的關係，國外觀光客更是大幅度地縮減。