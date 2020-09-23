不少人喜歡養寵物，不僅能排解寂寞，也是家人間的聯繫。日本一名職業拳擊手島川大器，他的母親因心肌梗塞猝逝，留下了18隻貓，他也一肩扛起照顧貓的責任，但由於數量太多，讓他幾乎難以負荷，曾被勸將牠們放生，但島川大器並不願意，認為這些貓是媽媽留下的，在牠們身上能感受到母親。

島川開始在Twitter和YouTube宣傳，希望可以幫貓咪們找到新主人(影片來源/YOUTUBE/ねこ18たいき)

根據日媒《まいどなニュース》報導，35歲職業拳擊手島川大器原本住在大阪市，今年5月母親因心肌梗塞猝逝，便趕緊回老家處理相關事宜，原以為母親僅養了5、6隻貓，沒想到他一進屋瞬間傻眼，屋內竟有「18隻貓咪」，隨後趕緊準備水及食物。

島川提到「我從未想過我會養18隻貓，牠們遠遠超出了我的想像」，而照顧18隻貓不僅花時間，伙食費、醫療費都是問題，因此島川便向親戚求助，但親戚們都不願意照顧這些貓，甚至建議將貓交給公共衛生中心處理，但對於島川而言，這些貓不只是寵物，還是媽媽留下來的，他希望可以幫牠們找到新主人。

不過島川的妻子對貓過敏，因此照料期間，他們只能在附近租一間房子，而老家則變成貓的棲息地，島川每天早上與晚上都會來，花5至6小時照顧，每個月支出，包括租金、伙食費、醫療費等就高達12萬日元(約新台幣3.3萬)，「雖然很想放棄，但我不能成為不負責任的人，不理會母親留下的這些孩子」。

不僅如此，由於在母親生前，母子倆關係漸漸疏遠，而待他回來幫忙照顧貓時，他才發現自己有多想念媽媽，「當我面對留下來的18隻貓時，我漸漸感受到對媽媽的感情」。如今他開始在Twitter和YouTube宣傳，希望可以幫貓咪們找到新主人，假若無法飼養，也可以來貓舍與牠們玩，或是暫時幫忙照顧的義工。