說到「忠心」，我們第一個聯想到的都是人類的好朋友狗狗，貓咪雖然親人愛撒嬌，但通常給人一種高冷、傲嬌的印象。不過國外就有一隻忠心的小貓咪，因為不捨主人離世，竟無雨無阻持續2年到墓前哀悼，飼主女兒將故事分享到臉書上後也讓所有網友為之動容。

根據外媒報導，馬來西亞一隻名叫娜娜（Nana）的橘貓，在主人過世後，每天都會到主人的墓前陪伴，還持續整整2年的時間。飼主女兒諾茲（Hazlynn Nozi）透露，她爸爸生前是一名退休教師，並且非常喜歡貓咪，大部分的時間都在照顧自己飼養的寵物貓們。

其中，6歲的娜娜和爸爸感情最好，每天黏TT。諾茲回憶道：「娜娜幾乎每天都會跟著爸爸到清真寺去禱告，再跟著他一起回家」在主人過世後，娜娜難過到吃不下飯，瘦了一大圈，直到3個月前狀況才開始好轉，開始會正常進食，但每天還是會在主人生前喜歡的地方徘徊，甚至坐在主人的舊車上休息，看的出來內心十分不捨。

諾茲也指出，娜娜除了每天到爸爸幕前拜訪，每年祭祀日或掃墓時，甚至還會比家人們還要早到，靜靜趴在爸爸墓碑旁，乖乖等待儀式開始，讓身為女兒的她都有些自愧不如。故事在臉書上曝光後，讓無數網友感動到鼻酸，紛紛留言請諾茲要好好照顧娜娜。