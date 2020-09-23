養寵物前要考慮周全，別因事後發現不適合後，又將毛小孩棄養，因為牠們也可能會傷到野生動物。野生動物急救站先前分別救下紅冠水雞及赤腹松鼠，年幼時誤被貓狗叼走，導致牠們被迫與父母分開，在急救站的幫忙下，兩隻野生動物也順利長大，並重返野外。

日前，小編送了兩隻急救站養大的野生動物「回家」，牠們分別是：「被狗咬回家」的紅冠水雞以及「被貓叼回」的赤腹松鼠。 ... 由野生動物急救站發佈於 2020年9月17日 星期四

粉專《野生動物急救站》指出，先前有「被狗咬回家」的紅冠水雞及「被貓叼回」的赤腹松鼠，陸續被送往急救站時，獸醫師進行檢查後，確認牠們都很健康，但無從得知牠們在何處被發現，又為何會被貓狗叼回家，這也讓急救站人員無法將牠們送回父母身邊。

所幸貓狗抓野生動物回家後，隨即就被人類發現，及時將動物救下並送至急救站，而近日紅冠水雞及赤腹松鼠已長大，成功被送回野外。《野生動物急救站》表示，貓狗將幼年的野生動物叼走，看似是在「幫助」牠們，但實際上並不是我們想的如此溫馨。

由於健康幼年的野生動物，在野外有父母照顧，才能學習到謀生技巧，遠比人類照料還要多，假若貓狗介入的話，將會打亂牠們原本的生活步調，「也希望通過這次的挑戰，牠們到野外可以懂得避開貓狗、保護自己」，更呼籲民眾貓狗不放養、不棄養，外出溜達時建議拉牽繩，讓野生動物也有最好的歸處。