若有死鳥從天而降，肯定會讓人擔憂，害怕恐將發生災難。俄羅斯巴拉科沃市（Balakovo）有民眾拍到，車輛來來往往的馬路上，竟躺滿烏鴉的屍體，而且數量多達十幾隻，讓拍攝者也相當擔心，而影片曝光後，讓不少人直呼「宛如世界末日場景」。

馬路上全誓死烏鴉，讓當地居民相當害怕(影片來源/youtube/Новая Бурятия ТВ)

綜合外媒報導，薩拉托夫州（Saratovskaya）巴拉科沃市以大型核電站聞名，日前民眾在當地拍到，特納夫斯卡街（Trnavska Street）附近的馬路上竟躺了數十隻死烏鴉，不遠處的人行道上，也是有好幾隻死鳥，而牠們身上也沒有明顯外傷，影片在網路上引發討論。

有人臆測，當時附近有一間餐廳，正在施放煙火，導致烏鴉因此死亡，還有人認為，可能是工廠排放的廢氣、誤觸電線造成，也有網友覺得是自然現象，可能烏鴉遇強風，或2鳥群飛行時意外碰撞。薩拉托夫州動物醫療部門對此回應，目前已派人至鳥類墜落地點，並收集生物材料樣本，真正死亡原因仍待調查。

野生鳥類救援組織「Wise Rukh 64」人員Ksenia Igoreva在接受訪問時表示，今年確實有大量鳥類生病、死亡，而且免疫力較差，難以治癒，而如此大量的鳥類死亡，不可能是被電線電死，因為電線是懸掛的，「工廠廢氣與核電站，也不太可能造成鳥類立即死亡，假若最近有人在附近田野處理廢棄垃圾，鳥可能會因中毒而亡」。