酪梨（avocado）又被稱為牛油果，含有豐富的脂肪含量、維生素跟礦物質，具有很高的營養價值，是不少人最喜歡的食物之一。一名女網友近日開始每天都會吃一顆酪梨，沒想到一陣子過後身體竟然出現意想不到的神奇變化，讓她忍不住驚呼「真的是神等級的水果！」

一名女網友在PTT的WomenTalk板以標題「吃酪梨比吃營養補充品有用」發文，表示自己經由朋友的介紹嘗試吃了酪梨，發現口感自己滿喜歡的，再加上最近不貴又好買，開始每天中午都會吃一顆酪梨。

沒想到持續一陣子之後，身體竟開始產生變化，精力起碼好了2倍，讓她忍不住驚呼「每天早上起來明顯精神比以前更好。自從常吃酪梨後，覺得自己體力回到大學的時候了（現在快30了QQ），酪梨真的是神等級的水果，推薦大家試試！」

原PO也補充，自己之前會買營養補充品來吃，但總覺得效果很普通，發現酪梨更好用之後，現在都沒再吃保健品了。她也指出，雖然酪梨脂肪含量高，但那是最天然的好油，真的怕吃太油，不如完全避開炸物比較實在。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「酪梨營養價值本來就高，我都加牛奶香蕉蘋果一起打」、「其實吃洋蔥也有差不多功效，一顆10元更便宜」、「這......意圖使人吃爆酪梨.....」但也有網友表示「連吃快一個月的各式酪梨料理，只發現胖了....」、「每個人身體狀況不太一樣，吃的時候還是注意一下喔」、「酪梨是好的脂肪，但他還是脂肪」、「酪梨含有少量酪胺，對此物過敏的人可能會誘發偏頭痛」。

另外也有很多網友推薦「酪梨沾醬油」的吃法，表示會有生魚片的口感「沾醬油超好吃！！！！」、「沾芥末醬油其實就很像生魚片」、「酪梨加醬油不是標配嗎」、「我家都當菜吃 沾醬油跟哇撒比」。