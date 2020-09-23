大貓熊寶寶「圓寶」越長越大，今天已87日齡，而昨(22)日保育員更發現，「圓寶」悄悄冒出2顆牙齒，雖然牠的成長速度比姊姊「圓仔」稍慢，但都還是正常範圍，而如今又冒出2顆新牙，代表牠正努力想跟上進度，也證實是個健康的寶寶。

圓寶被裝進量體重的箱子，模樣非常可愛(圖/台北市立動物園提供)

「圓寶」87日齡、體重5,064公克，在進行健康檢查時，總是睜著圓滾滾大眼，而且非常配合完成各項形質測量，期間有時會打哈欠，有時則是會發出聲音，非常有自己的個性，而保育員於「圓寶」86日齡，驚喜發現牠下排牙齦微微突起，終於長出2顆下犬齒。

爬得好累，正在休息中圓寶(圖/台北市立動物園提供)

大貓熊寶寶通常於80至90天大時開始長牙，而姊姊「圓仔」在78日齡時，下顎犬齒及門齒才開始冒細微白點，可見「圓寶」也在緊跟上成長進度。不過雖然牠已冒出小犬齒，但目前還是只能喝母乳，必須等到5個月左右時，才會長出24顆牙齒，7至8個月大後開始換牙，漸漸的長出42顆恆齒。

直到「圓寶」1歲半左右才會完全斷奶，主食轉換成全竹大餐(圖/台北市立動物園提供)

長出恆齒後，才可以開始與媽媽吃母乳以外的副食品，1歲半左右才會完全斷奶，主食轉換成全竹大餐。而大貓熊以「竹葉、竹筍、竹桿」等為主食，42顆牙齒中以後臼齒最為發達，再搭配銳利堅硬的犬齒及門齒、強而有力的顎部，讓牠們在吃竹子時，能夠輕而易舉地撕開竹桿，並碾碎、咀嚼堅韌的竹子纖維。