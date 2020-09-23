共軍機艦近來頻繁擾台，讓台海局勢受到關注，日趨緊繃的兩岸關係讓不少人都十分憂心。對此，有網友就在網路上發起討論，想知道如果解放軍真的攻過來了，台灣哪個城市會是最難攻破的？沒想到網友答案竟一面倒。

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣哪個城市或鄉鎮市區最難攻下？」發文，表示最近看到許多人在板上討論開戰的話題，他指出如果演變到這麼壞的狀況，接下來就是陸上戰爭，不過應該就會像日本來台灣一樣，需要逐一攻破各個鄉鎮。

這也讓他不禁好奇直呼「如果以今日台灣鄉鎮城市的路網或機能來看，哪個鄉鎮市區會是最難攻破的？哪個可能會成為台灣最後退守希望？有八卦嗎？」文章曝光後掀起熱議，有網友幽默留言「中永和也很難，解放軍會迷路」、「新竹啊，解放軍的凖度會打到台積電，所以會特別小心」、「台南，看到小吃就放下屠刀，先吃再講」。

但大部分的網友答案竟一面倒認為是台中，「台中啊」、「台中應該能撐最久，市民皆兵」、「台中啦！平日就有在訓練了」、「台中啊，全民皆兵」、「台中先變消波塊」、「台中，人手一槍，巷戰、遊擊戰」。據了解，抗日及國民政府遷臺初期時，許多比較激烈的反抗運動都在台中地區發生，例如「溝背之役」、「二二八事件的二七部隊」等等。