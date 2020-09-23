男女在曖昧階段時，經常會約出來吃飯、逛街等，不只能增進雙方的感情，也可以藉此了解對方的個性。有一名女網友提到，日前與曖昧對象約去逛夜市，期間點了她想吃的「冰火湯圓」，豈料男方的行徑卻讓她傻眼，表示「因為冰火湯圓看清一個人」。

一名女網友在ptt提到，目前有一名曖昧對象，幾個禮拜前兩人約去逛夜市，當時叫了一碗冰火湯圓，由於是她自己想吃的，因此便主動掏出7、80元付款，豈料男方得知後卻嫌太貴，而且還不斷的抱怨，讓她忍不住心想「又不是你付錢，而且你還吃了3顆，我只有6顆，你吃3顆，是在貴什麼？」。

原PO看到他邊吃邊嫌的模樣，感到非常傻眼，表示先前覺得男方不僅有想法，且雙方也有共同話題，起初對他還蠻有意思，「但最近常常因為這種小錢的事情，讓我覺得我還是自己吃飯好了」，有時她自己先付款，事後男方也未給她錢，雖然她也不想計較太多，但經過這次事情後，讓她無奈表示「逐漸對這個人的好感也快沒了...」。

而她也透露，自己也覺得冰火湯圓貴，但當下就只是想吃，還要面對同行的人邊吃邊嫌貴，先前也曾出現類似狀況，讓她覺得不如自己來吃就好。不少網友回應「花7、80元吃到想吃的，順便看清一個人，算便宜了」、「先不論他到底多會嫌，這畢竟是價值觀問題，但你們兩個會很不合，這應該是可以看得出來的」、「邊吃邊嫌，這還真是開大絕」。