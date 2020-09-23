人稱邰哥的藝人邰智源，近幾年轉戰網路節目，靠著《一日系列》人氣再度翻漲，成為最老網紅，受到不少粉絲喜愛。對此，一名網友就分享多年前和邰哥合照的經驗，並大嘆親切的邰哥終究還是有個小缺點。真相曝光後讓網有笑炸，紛紛留言「我的扇子呢？」

一名網友在論壇Dcard以標題「邰哥真的是很棒的藝人 但就有一點不好」發文，表示邰哥邰智源真的是台灣少數思想有深度的藝人，之前在節目上看到他介紹書的片段，發現他的高度跟其他來賓完全不同，深厚的思想底蘊讓他開始慢慢欽佩邰哥。

但是他發現，像邰哥這麼優質的藝人，終究還是有個小缺點，就是「記性不好」。他透露，自己多年前遇到在路邊錄影的邰哥，忍不住上前要求合照，邰哥也親切答應。結束後原PO因為怕耽誤他們工作，馬上準備轉身離開。這時邰哥突然對他說句「好久不見」讓原PO滿臉錯愕，不知道邰哥是甚麼意思。

之後邰哥又看了原PO兩下，才急忙道歉：「對不起對不起，我認錯人了，我以為你是周湯豪，真的太像了」讓原PO自嘲「我是無所謂啦，畢竟被認錯也不是一兩天的事了唉，只是擔心邰哥之後遇到湯豪講起這件事不就尷尬惹」最後也表示這件事情無損邰哥在他心目中的形象，還是十分欣賞他。

文章曝光後讓網友全都笑翻，紛紛留言「這是眼睛不好吧」、「我的扇子呢？」、「邰哥無時無刻都在做效果嗎」、「陳百祥！你過來一下」、「所以這篇的重點是你長得像周湯豪？」、「自肥文無誤」、「他上次叫我彭于晏，我們直接聊起來，邰哥真的眼光很好也很親民。」