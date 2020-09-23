日本有一名貓主人，最近又收編了一隻小貓，豈料家中原先的貓哥哥，一看到貓妹妹就愛上，完全沒有因陌生而遠離，貓哥哥對妹妹寵愛有加，甚至不斷幫牠舔毛，期間妹妹一度想離開，但貓哥哥卻始終不願意讓牠走，讓妹妹相當無奈。

飼主@apollowanko在去年9月，領養了大白狗阿波羅（Apollo），如今已1歲多了，還有一隻5個月的公貓木星（Jupiter），近日又收編1個月大的母虎斑茱諾（Juno），而阿波羅與木星看到小奶貓加入，也非常歡迎且開心，經常會友善的舔牠的毛。

而身為哥哥的木星，對於妹妹茱諾更是非常疼愛，日前牠將妹妹擁入懷中，期間不斷的舔牠，從頭舔到背部，又從背部舔回臉，茱諾曾幾度想掙脫逃開，但都逃不出來，臉上更是露出生無可戀的表情，好像在說「哥哥好了啦！可以讓我走了嗎？」。

最終茱諾趁隙掙脫哥哥，而兄妹可愛的相處模樣，也被飼主拍了下來。影片在短短兩個禮拜，就累積57萬人觀看，不少人被萌翻表示「被舔到懷疑喵生」、「妹妹被舔到眼睛都睜不開了」、「超級妹控的貓欸」、「可以感覺妹妹好像在說『哥，拜託放過我吧！』」。