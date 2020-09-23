參加朋友的婚禮本是一件幸福開心的事件，沒想到竟然會鬧的這麼難堪！一名女網友在臉書指出，近日本來準備好要參加朋友的喜宴，沒想到婚禮的前幾天對方突然告知她說「爆桌了」，所以人不用過去，但禮金還是要照收，讓該網友傻眼求助「所以不出席應該包多少？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示之前朋友邀請她參加喜宴，她也答應了，正準備要參加，沒想到在婚禮的前幾天朋友竟突然告知說「爆桌了」請她不用出席，但禮金還是要收。傻眼情況讓該名網友急忙上網求助「請問一下大家有沒有遇到這樣子的狀況？那大家會包多少呢？」並補充之前結婚有給對方喜餅，但因為朋友是男性所以她不會收到喜餅。

文章曝光後，不少網友紛紛痛批「超扯，事前都知道了還不加桌」、「包多少回多少，喜餅當作認清這個人」、「誇張，臉皮也太厚了吧！桌數要自己抓，不是爆桌就請人不要來，還要紅包」、「因為爆桌就犧牲你，感覺很差，換成是我，我一毛錢都不會包」。

之後更有疑似是當事人網友留言嗆聲「你有必要這樣嗎？禮金就不收了！就這樣吧，到此為止！！」許多網友看了也紛紛朝聖留言「哇噻，某樓好像看到疑似當事人的朋友回文耶」、「恭喜妳不用浪費紅包了，當事人在某樓都說了。」