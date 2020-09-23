不少家庭主婦們都喜歡上傳統市場購買食材，不僅種類多元，價格也比一般賣場要更加實惠。不過，有網友就發現，傳統市場中的肉攤大部分都會將切好的肉放置在室溫中，讓他覺得非常困惑，產生了可能會不新鮮的疑慮。

這名網友在PTT上發文，表示自己最近經過傳統市場，剛好看見不少賣肉的攤販都會直接把肉塊放在室溫之中，沒有冷藏，這個現象讓他越想越不對，好奇為何肉攤的肉都可以在常溫保存這麼久的時間，困惑地詢問：「這樣都不會臭掉嗎？」。

文章發布之後，引起許多網友熱議，大家紛紛留言：「我覺得可以放那種冷藏透明玻璃櫃給消費者選，不然好髒」、「所以去市場買肉要很早，不然就去超市大賣場買」、「我比較反感的是顧客一直戳肉又不買走」、「所以才要早起買，這是最新鮮的溫體豬」、「當天要賣完，沒賣完大概便宜出清」。

更有人指出現在有不少肉攤都已經更新設備，擁有冷藏的裝置來保存肉品，「不過現在很多傳統肉攤也有新加裝冷藏設備」、「台北市很多豬肉攤已經有冷藏櫃了，而我買的那家一個禮拜賣兩天，兩小時賣完」、「現在很多都有冷藏櫃，講究一點的還有冷氣房」。