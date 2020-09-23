現在有不少人都在經營自己的社群平台，外出享用美食之前，都會先拿出手機拍照記錄，確保有新鮮的內容可以更新。最近，一名網友在台南吃早餐，結果卻突然有4名正妹拿出手機和相機圍觀拍照，讓他嚇了一大跳，仔細一看才發現，原來她們只是在拍「蛋餅」。

這名網友在《爆廢公社二館》中分享一張照片，文中透露他最近到台南的一間早餐店用餐，吃到一半卻突然瞥見旁邊有4名正妹站起身來，圍繞著桌子一頓猛拍，讓他頓時嚇了一跳，還以為有什麼事情發生。

不過轉過頭來仔細查看，才發現她們只是在幫一桌美味的蛋餅拍攝「美照」，而且除了手機之外，其中有幾個人手持的攝影器材看起來也很專業，是一台單眼相機，為了拍出好看的照片，4個人的角度也有所不同，甚至還有一人站上了台階在拍攝，這個畫面讓PO主感到有些羨慕，開玩笑地說道：「真羨慕蛋餅，還有妹子圍繞…」、「蛋餅都比我受歡迎」。

網友們見到照片也都忍不住爆笑，紛紛留言：「有沒有瞬間想變蛋餅」、「下輩子我要做蛋餅…」、「忽然感覺投胎變成蛋餅很幸福」、「你不懂，這是命案現場！死了好幾個蛋，他們在保留事發現場狀況」、「感覺蛋餅的人生比一般阿宅過得還要精彩了…」、「連一份蛋餅都比我們受歡迎，人生阿！太難了～」。