現在幾乎人人都擁有儲蓄戶頭，若是擁有一張好看且自己喜歡的金融卡卡面，使用時心情就會變得非常好。不過，最近一名男網友到銀行開戶時，卻因為挑選了可愛的卡面而被櫃台阿姨詢問一連串問題，甚至還要他「回去想清楚」，讓他氣得當場轉頭就走，不過對此有知情網友也跳出來幫銀行解釋緩頰。

這名網友在《Dcard》上發文，表示自己因為想要擁有一張「高顏值」的金融卡，所以在查詢多家銀行的資料後，選定了一款「BT21」的卡面，興奮地去往銀行開戶，沒想到櫃台阿姨卻詢問他一連串問題，像是「開戶用途」、「為何不在住家附近開戶」，還跟他進行了5分鐘的防洗錢宣導，說現在不能隨便開戶，審查非常嚴格。

後來，PO主坦言自己是因為想要「BT21」卡才來開戶，結果阿姨又開始新一輪的碎碎念，講出了各種理由想要勸退他，「你只為了要這張卡喔！那張要200用喔，我們銀行很麻煩，每次有匯款不管匯入、匯出，都會打電話照會你，很煩的喔」，還要他「回去想清楚」，最後更說出「你一個男生要這種卡幹嘛？就為了想要這種卡」，讓PO主氣得當場轉頭就走。

此文曝光後，引起網友們熱烈討論，「阿姨就算要酸也放心裡就好，講出來不太得體」、「建議你線上辦也有BT21的卡面，我要一開始臨櫃辦也被態度超差的拒絕」、「原po想辦就辦，不用管別人～」、「原po喜歡就去辦沒有錯，銀行既然會出聯名卡不就希望多拉一點客群嗎？」。

不過也有知情人士出面解釋緩頰，指出目前因為洗錢防制法的關係，銀行的審查才變嚴格，「最近反洗錢抓很嚴是真的，而且小白更要查（金融經驗少、沒有過往紀錄很難判定是否異常），體諒一下吧，你到哪家都一樣」、「為什麼不給辦跨行？是因為不能確定你的資料還有財產申報是真實的，這涉及到區域的估價問題，所以洗錢的人頭戶都會故意在離家裡很遠的地方辦卡」、「我在金融業工作，真的不是隨便進去一家銀行就可以開戶，無地緣是可以拒絕的！我們真的很怕自來戶是高風險」。