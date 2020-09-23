有些兄弟姐妹不管年紀多大，感情依然非常融洽親密。大陸最近有一段影片在網路上爆紅，一名96歲的阿嬤因為不捨與101歲的哥哥道別，竟上前追車、拍窗，還塞錢在哥哥的手裡，過後更是難過地落下眼淚說：「我們現在見一面少一面」，讓許多網友看了都相當不忍，紛紛紅了眼眶。

96歲妹妹塞錢給101歲哥哥(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，這部影片拍攝於江西省九江市修水縣，101歲的哥哥莫家煌日前摔倒受傷，96歲的妹妹莫家秀非常擔心，於是打電話關心，想要看看哥哥，但莫家煌心疼妹妹會暈車，於是坐著兒子莫榮旺的車回到老家和妹妹見面。

2人短暫的相見後，很快又到了要離別的時間，莫家煌剛在車後座安頓好，莫家秀就跑了出來，拍打著車窗，接著塞了200人民幣（約新台幣1000元）在哥哥手裡，莫家煌原本想要推拒，但聽到她說完：「買點好吃的吧，哥哥我們現在見一面少一面」後，2人都忍不住落下眼淚。

莫榮旺接受採訪時透露，莫家煌和妹妹的關係一直很好，但因為都上了年紀，行動不太方便，分隔兩地的兄妹就很難可以見上一面，當時看見莫家秀不捨追車的模樣，讓他也難過地紅了眼眶。莫榮旺也指出，2人之所以可以這麼長壽都是因為心態好以及兒孫滿堂，每個家庭之間的關係都相當融洽。