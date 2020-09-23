有時候人喝醉了就會「斷片」，記不清自己在醉酒時做過的事情和說過的話。近日，日本東京一間酒吧接到客人的「尋物啟事」，稱自己的手機回到家中以後變成一塊石頭，想問問是否有掉在店內，事後店家也將整個事發經過公布於推特上，讓網友們看了都忍不住大笑。

這間東京酒吧「バーキタカミ」於本月20日時發布了一則「尋物啟事」，透露有一名客人喝醉回家，隔天早上再醒來就發現自己放在包裡的手機變成了一塊石頭，想確認手機是否有遺落在店裡，酒吧也請客人們一同協尋，更PO出了該名客人所拍的「石頭照」，黑色長方形的模樣還真的和手機極為相似，讓網友們也紛紛猜測可能是因為外型太像了，而不小心拿錯。

事隔一天，店家再度於推特中PO出事件後續，那名客人接獲派出所的電話，表示有路人撿到了他的手機，而整個事發經過，是因為喝醉的他看見一顆石頭的形狀非常特別，於是拿出了自己的手機拍照，沒想到竟真的不小心認錯，原本應該把石頭擺回原位，卻錯拿成手機，而石頭就順手放進包包裡給帶了回家，才會造成這起烏龍。

網友們看完這超扯的經過都忍不住大笑，紛紛留言：「我想知道他拍完照片以後，有沒有輕放iPhone」、「就像有些人拆包裝會把東西丟進垃圾桶，而不是包裝紙（袋）」、「可以發現這麼像iPhone的石頭也不簡單啊」、「iStone」、「遺失手機的經過滿有藝術性的」。