現在各項生活機能都非常發達，就連「領錢」也都變得十分方便，除了到銀行之外，就連便利商店也都設有ATM。最近，一名女網友使用ATM領錢，原先功能都非常正常，但就在等待最後吐鈔的時刻，ATM突然閃現熟悉的「藍色關機畫面」，讓她瞬間傻眼了。

這名女網友在《爆怨公社》中分享了這個荒唐的經歷，她先是到一個ATM機台前要領錢，一開始的操作都非常順利正常，按完數字鍵後也取回了自己的提款卡，沒想到就在等待機台吐鈔的時候，螢幕竟突然閃現「藍色關機畫面」，讓她頓時間呆愣在原地不知所措，文中指出自己還是第一次遇到這種狀況，最後也無奈直呼：「錢錢被吃掉了！」。

文章曝光後，不少網友都對於這神奇的一幕感到非常驚訝，「ATM表示：鈔票不足，趕緊關機」、「ATM：好了，我罷工了，馬麻叫我回家睡覺」、「原來ATM也是windows系統！」、「準備嘩啦嘩啦的數鈔發現沒錢了！只好默默關機了…」、「這個ATM有聲音」、「我第一次看到ATM關機，感覺可以去買樂透」、「請按支援收銀，就會有人來了」。

也有好心的網友提出建議，希望能幫助她順利取回原先要領的錢，「旁邊客服電話打過去，說提款機多吐錢給我，他們會立馬派人過來」、「旁邊客服電話拿起來馬上打一下，應該會變成沒有扣款成功，趕快詢問一下」、「直接打機器上的客服專線，跟他說在哪裡的機器錢可以要回來！我也被吃過一次，銀行會去查」。