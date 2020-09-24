當動物遇到困難的時候，人類只需要付出一點自己小小的力量，就能讓一個生命得以延續。國外有一隻座頭鯨（humpback whale）意外擱淺，只能無助的躺在沙灘上，現場民眾發現後，全都放下手邊的事情，同心協力幫助可憐的鯨魚回歸大海，最後成功的那一刻，所有人都忍不住激動歡呼。

巴西有一隻座頭鯨意外擱淺，現場民眾全都下海幫忙牠脫困。(影片來源/YouTube/CGTN/如遭刪除請見諒)

在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro），有一隻座頭鯨寶寶因不明原因擱淺，只能無助的躺在原地等死，經遊客發現之後，立刻開始分工合作，想幫助牠回到海裡。從影片中可以看到，現場超過30人團團將座頭鯨圍住，有人在後方幫忙將牠推回海裡，有人控制方向，還一群人在前方將阻礙鯨魚的繩索抬起來。

最後在大家的努力之下，接觸到海水的座頭鯨終於緩緩的游向海面，成功返回大海，眾人見狀也紛紛拍手歡呼，還有人嗨到跳起舞來。而獲救的小鯨魚則在潛進深海前揮了揮尾巴，彷彿在向幫助牠的民眾道謝。這段影片在網路上引起瘋傳，不少網友都被人們無私的舉動給暖哭。

據了解，鯨魚海豚擱淺的原因有主要分為疾病、迷路、回聲定位系統故障、跟隨群體的「自然因素」，以及遇到船隻撞擊、軍事聲納、漁業混獲、海洋廢棄物纏繞等「人為因素」，甚至有時候是上述好幾項累加而成。

擱淺的鯨魚容易因日曬脫水、被自己體重壓迫、水淹入氣孔、本身疾病等因素而死。雖然早期認為鯨魚海豚擱淺是一種自然的生老病死的循環，但近年來更多研究顯示，鯨魚擱淺與人類活動有很大的關聯，也發現越是密集的監測鯨豚擱淺事件的原因，越容易提早發現海洋生態的問題，因此投入更多的救助工作。