鏡子反射出來的模樣，竟然與原物不同！日本有一名貓飼主，先前看到家中黑貓躺在地上休息，因此便隨手拍下牠的模樣，但事後查看照片時，卻被眼前的景象嚇壞，因為愛貓明明是側躺趴在地上，但鏡中的牠卻是直視鏡子，讓不少人直呼是靈異照片。

飼主＠kagonoikeazuki在推特貼出照片，並寫下「貓即使躺下來了，但鏡中的牠卻呈現趴著的，這是兩種不同的角度，但真的很奇特」，照片中的黑貓在鏡子前側躺在地上，看起來正在休息，但詭異的是，鏡裡的黑貓卻是挺著上半身，頭抬起看向前方。

由於實體與鏡中模樣不同，看起來像是兩隻不同的貓，因此在網路上引發討論，PO文更是獲得2.3萬人按讚，不少人驚訝的表示「這是薛丁格的貓」、「看起來像一張靈異照片」、「黑貓果然是謎樣的生物」、「鏡子的黑貓好像在看著你」。

而＠kagonoikeazuki也解釋，由於黑貓脖子周圍全是黑色，因此難以辨別牠究竟是在睡覺還是醒著，實際上牠應該是趴著的，只是因毛色太黑，所以無法辨認耳朵的位置，從上面俯瞰反而像是側躺在地上，因此才會跟鏡子的影像不同。