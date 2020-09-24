養寵物前要考慮清楚，就像育兒一樣需負責，但不少惡劣的飼主，當發現自己無法勝任或懶得照料時，就會隨意棄養，導致牠們流落街頭，甚至面臨死亡的命運。國外動保組織「Animal Reality Exposed」日前分享震撼照，只見30隻疑似已被安樂死的狗，整齊倒在地上，讓不少人看了相當心痛。

Take a good, hard look at these pictures. This is just ONE euthanasia day in ONE shelter. This happens everyday in... 由 Animal Reality Exposed 發佈於 2020年9月14日 星期一

動保組織「Animal Reality Exposed」在臉書PO文，照片中多達近30隻不同品種的狗，疑似已遭安樂死，安靜且整齊的被排滿在地上，一動也不動，提到這些狗曾是寵物犬，因意外或是「我女兒想養一隻小狗」等理由而被購買，但最終卻又被狠心棄養。

棄養的狗隻流落街頭，最終被抓去動物庇護所，長時間未被領養，最終只能接受安樂死，而類似事件在各地動物庇護所不斷重演，呼籲民眾「領養代替購買」，因為庇護所無法殺他們未抓到的動物，更希望民眾在養寵物前，能夠先考慮自己是否合適，而飼養後也要為寵物做絕育。

心碎的照片曝光後，獲得許多民眾關注，分享數多達2.6萬次，不少人痛批「問題在於，為何有這麼多人棄養，領養的人永遠不夠」、「如果不能承諾照顧牠們一輩子，請不要隨便養寵物」、「這根本不是動物收容所，而是一個動物集中營」。