自然災害無法避免，但有時候也會有意外的收穫！一名女子在整理山上落下的石塊時，突然發現其中一顆石頭上面帶有奇怪紋路，沒想到請地質專家過來檢測後，竟發現該石是距今2.5億年的遠古化石，讓眾人當場嚇歪。

根據陸媒報導，大陸四川宜賓近日遭逢連日暴雨，多地都發生山泥傾瀉的情況，隨處都可見到山上滾落的土石塊。一處村莊的劉姓村民日前趁著天氣好轉，來到自家屋後清理落石，突然注意到其中一塊巨石模樣十分詭異，似乎包覆著什麼，打開一看發現裡頭還有一塊帶著魚骨紋路的石頭。

因為不確定它是否具有特殊價值，村民特地請地質專家過來檢測，經過初步的研究顯示，這顆石頭很有可能是屬於侏羅紀時代或白堊紀時代的化石，距今約有2.5億年至6500萬年前的歷史，消息曝光後讓劉女傻眼表示「非常震驚！我原本以為它只是顆紋路特別的普通石頭…」。

根據四川省202地質隊的工程師余明江表示，該化石產生於中生代，因為年代較廣，如要確認正確年代及所代表生物之類別，還需要做室內綜合分析，再結合現有的區域地質資料，才能做出最後判斷。據了解，這塊化石縱長達63公分，頂部22公分，下部11公分，屬於比較大的化石，對長江流域的古代的地質、氣候、地理都具有重要的參考價值，目前已經對該化石進行保護。