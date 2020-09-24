軍旅生活雖然辛苦，但對不少男性來說也是畢生難忘的回憶，一聊起來總有說不完的話題。對此，有名男網友就好奇在網路上發問，想知道大家在當兵時，吃過最震撼的料理是什麼？文章也在網路上掀起熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「當兵吃過最震撼的菜色」發文，表示雖然新訓已經是超過20年之前的事情，但自己還是依稀記得當時在嘉義中坑入伍訓的情景，對伙食方面更是印象深刻，其中最震撼的料理是「沒拔乾淨硬毛的滷豬腳，毛特多，而且大概只有燙熟的程度，像醬油味橡膠」最後更好奇詢問鄉民「各位吃過什麼黑暗料理？」

文章曝光後掀起熱議，不少老兵紛紛留言分享各種驚悚菜單「鹹的綠豆湯」、「蒼蠅頭真的有蒼蠅」、「工廠煎好的冷凍荷包蛋，隔水加熱完後像在吃橡皮...」、「香蕉稀飯噁噁噁」、「打任務時吃到滿滿塑膠味，飯有些軟爛有些沒熟，當然後負責煮飯的營部連整連卻叫外面便當」。

但也有人表示要看運氣，像他就記得吃得不錯「之前因爲做饅頭的機器壞了，禮拜五早上吃漢堡，也常有豬腳跟雞翅，但還是要看伙房功力，好吃時炒飯蠻不錯，夜戰完煮的甜湯也不賴 大家ㄧ起嗑戰備口糧配甜湯還ok」。