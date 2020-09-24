若目擊鯊魚攻擊人，許多民眾肯定會被嚇傻。美國佛州一名男子，日前與家人至礁島區浮潛，豈料期間竟遇鯊魚攻擊，當場血染大海，而附近的懷孕妻子見狀後，完全不顧自己的安危，直接跳入海中救夫，所幸成功將老公拉回安全處。

Man rescued by pregnant wife after shark attack in Florida https://t.co/sDiF9VzI7A pic.twitter.com/01inzo61ya — New York Post (@nypost) September 23, 2020

根據《紐約郵報 (New York Post)》報導，30歲男子埃迪(Andrew Charles Eddy)20日早上，與親戚至中部礁島的Sombrero Reef浮潛，豈料期間竟被低鰭真鯊(bull shark，又稱做公牛鯊)攻擊，血馬上染紅大海。

而附近29歲的孕妻瑪格特(Margot Dukes-Eddy)先是發現鯊魚背鰭後，隨即又看到血染大海，驚覺丈夫可能有危險，便直接跳入水中救夫，所幸最終順利將丈夫拉回船上，夫妻倆成功躲過一劫，而埃迪因肩膀受到重傷，之後由醫療直升機緊急將人送往邁阿密的醫院治療。

當地警長拉姆齊(Rick Ramsay)表示，這一隻公牛鯊體長約8至10英尺(約2.4公尺至3.3公尺)，該地發生鯊魚攻擊人事件並不常見，也很感謝第一時間協助救援的民眾，傷者才能有機會活下來。