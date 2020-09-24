乍看之下以為是紅地毯，沒想到竟是紅火蟻。美國德州近日受熱帶風暴Beta影響，導致多數地區降下豪雨，造成淹水的狀況。利格市（League City）官方日前貼出一段影片，只見水上漂浮著一個「紅色毯子」，但仔細看會發現，它竟不斷蠕動，才驚覺這是「紅火蟻團」。

FLOATING ANT PILES



This is one of the reasons why you should avoid walking through flood water. Floating ant piles-like this one found at Countryside Park-can form and be very dangerous. pic.twitter.com/NhqTLRwFs8 — LeagueCityTX (@LeagueCityTX) September 22, 2020

利格市在官方推特@LeagueCityTX分享影片，郊野公園(Countryside Park)因Beta造成淹水狀況，而水上竟漂浮一個詭異的「紅地毯」，但仔細一看會發現，這是成千上萬的紅火蟻聚集而成的，火蟻在上面不斷蠕動，密集程度讓人看得頭皮發麻。

根據德州農工大學的專家表示，紅火蟻遇到淹水，為了自保因此會從土壤裡鑽出來，之後形成一個鬆散的球並以合作的方式涉水，隨著水一起流動，直到抵達乾燥的地區，牠們便會爬上物體。利格市對此提醒，由於紅火蟻團非常危險，因此民眾盡量避免在水中行水，清理時也必須穿戴防護裝備。

不少網友驚呼「有密集恐懼症的人千萬別看啊！」、「乍看好像一塊活的地毯」。在德州出現紅火蟻成群結隊逃難現象並非第一次，在2017年哈維颶風（Hurricane Harvey）侵襲時，休士頓就有居民見過類似情形。假若被紅火蟻咬到，傷口附近會有極強烈的灼熱和痛癢感，少部分體質過敏者甚至會有暈眩昏迷的狀況，就必須立即送醫急救。