近年來兩岸關係緊繃，共軍戰機最近更是一再擾台，飛越台海中線，對此，就有網友不禁好奇「爆發戰爭台灣哪裡安全？」貼文一出隨即掀起熱議。
原PO今（24日）在PTT「八卦板」PO文指出，一旦台灣發生戰爭，感覺軍事要塞會被狂轟爛炸一輪，包括機場、高速公路、發電廠、變電站…也是難逃一劫，五都到時候會變都市叢林大戰，讓他不禁好奇，「哪裡最安全啊？基隆、屏東、嘉義、雲林、台東、花蓮？有無八卦？」
貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「總統府下面啊」、「總統府防空地下作戰碉堡」、「台北只有台北市長辦公大樓安全」、「彰化鋼彈基地啊」、「故宮博物院」、「合歡山或阿里山」、「你家附近沒重要設施，或不在沿線上，不會浪費錢炸你的」。
不過也有人認為「新竹看在科學園區和台積電的份上應該最安全」、「台積電裡面」、「台積電吧？打下去全球大國都會出征」、「當然是tsmc」、「炸台積電，台灣GDP崩崩」。
文章來源：PTT/e741000
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