出門遊玩時，最好先加油再出發，以免車開到一半，沒油卡在路上，不過每個人加油習慣不同，因此經常引發討論。日前一名網友提到，小時候看爸爸加油時，一定會下車付款，而他在耳濡目染下，也養成下車的習慣，但反觀多數駕駛則是待在車上，讓他好奇詢問「加油會下車嗎？」。

一名網友在PTT提到，小時候看爸爸、舅舅開車，加油時一定會下車掏卡，因此等他學會開車後，他在非自助的加油站加油時，也養成下車的習慣，而最近加完油後，他收信用卡走回車上，發動引擎準備離開時，發現後方的車輛已加好油，正等他將車開走。

原PO提到，「我一前進他找到空檔馬上超車，感覺很不耐煩，不知道是不是因為我下車的關係，才會拖到時間」，由於自己還是一名新手駕駛，不知道多數人的加油習慣，詢問網友「不知道各位是會在座位上等，還是下車跟加油員乾瞪眼呢？」。

多數人選擇下車，主要是為了檢查車子，「下車確保警戒周邊、防卡盜刷、防止蓋子沒蓋」、「下車比較好，好幾次油都滴到烤漆上也沒擦」、「熄火加油，下車確認不要加錯油」，還有人分享經歷，指多年前家族旅遊，開了3台車出遊，期間開到山路時，他開窗吹風，竟一直聞到汽油味，「停車後才發現姨丈的車油箱蓋沒蓋緊，剛好他那天加油就是全程坐在車內，從此我家人加油，一定下車親自關油箱蓋」。

但有人認為，下車比較有禮貌，「習慣問題。以往我都會下車遞錢或信用卡給工讀生，覺得這樣比較互相，坐著總有一種上對下的感覺」、「以前打工很多沒品的三寶不熄火，夏天最常遇到。而請熄火最常遇到理由：車子沒電了、熄火會發不動」，還有人表示，下車也有安全隱憂，若駕駛下車未碰觸金屬物質，汽油揮發氣體露出，身上又帶有靜電，直接手握油槍就可能造成爆炸而起火。