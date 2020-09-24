共機近來頻頻擾台，部分軍機還逾越台海中線，兩岸對峙情勢升高，國軍也數度發出廣播警告，並派軍機驅離；戰爭與否的話題再度搬上檯面，對此，就有網友不禁好奇「各位現實身邊有人在討論開戰嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（24日）在PTT「八卦板」PO文指出，「明眼人都看得出來，已經連續好幾天，板上都在刷開戰文，什麼敢不敢上最前線啦、開戰時要躲哪裡啦…之類的」。讓他不禁好奇問道，「你各位生活周遭，有人在討論開戰的話題嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有！很擔心股票變壁紙」、「多少都有吧，在想錢要不要先囤糧食還是換黃金」、「我跟同事都在作重訓備戰」、「恢復義務役2年制是最實際有幫助的做法」。

不過也有人吐槽「沒！根本平行時空」、「聰明人都知道會咬人的不會吠這麼久」、「事實上現實中聊政治的也很少，但提到共軍越過海峽中線，大家都是有感的」、「就只有白癡才覺得會開戰啊，就跟吃芒果乾一樣智障」、「當然沒有啊，台灣根本安定到都在討論八卦跟政黨互酸而已」、「現實只會談中午、晚餐吃什麼」。