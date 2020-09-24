中秋節快到了，不少民眾都已經開始呼朋引伴，準備享受烤肉的樂趣。國外就有一家人在戶外進行露天燒烤派對時，突從草叢竄出數十隻「8腳巨怪」將他們團團圍住，從畫面可以看到牠們一邊揮舞爪子，一邊虎視眈眈的盯著他們手裡的食物，彷彿在說「快交出來！」事後該家庭將照片分享到推特，這幅驚人的畫面瞬間就在網路上引起瘋傳。

在 Instagram 查看這則貼文 Indiana Poppy（@indipoppy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 下午 6:51 張貼

根據外媒報導，盧蒂克（Amy Luetich）日前和家人朋友一起在澳洲的聖誕島（Christmas Island）露營，晚上一夥人臨時起意，決定舉行露天烤肉派對。正當眾人料理好食材，準備大快朵頤一番時，所有人的腳邊突然湧入大量的「巨大的螃蟹」，將他們團團圍住。

Robber crabs behaving badly! 😝 a couple of local #christmasisland families had a few extra mouths to feed at their BBQ... 由 Christmas Island Tourism 發佈於 2020年9月20日 星期日

盧蒂克事後向媒體透露「我兒子當時仔細數了數，現場總共有52隻螃蟹。我們之前也有在這裡露營的經驗，但從來沒有看過麼多的『食物強盜』！應該是因為我們這次做飯的味道太香了，牠們才會忍不住靠過來」但她慶幸的表示，幸好他們晚上紮營睡覺的地方離烤肉場很遠，應該可以安心睡個好覺。

據了解，這種巨蟹被稱為椰子蟹（coconut crabs），因為能用螯弄破椰子外殼，食用其中果肉而得此名，是一種寄居蟹，也是現存最大型的陸生甲殼動物，體重最高可達6公斤。牠門晚間才會出沒覓食，以地瓜、椰子、木瓜、花生以及動物屍體等為主。相傳牠們會從民居和帳篷中偷竊罐和銀器之類的東西，因此又被稱為強盜蟹（robber crabs），近幾年牠們在世界中的族群越來越少，台灣已將椰子蟹列入國內保育物種列表中。