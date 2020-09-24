受到新冠肺炎影響，日本奈良鹿等嘸觀光客餵食鹿餅，儘管部分鹿群因為重回到過去的野生進食生活，飲食變得更加健康，但是也有鹿群疑似出現「鹿餅成癮症」，忘了怎麼吃草，或是因為食不下嚥變得骨瘦如柴，北海道大學助理教授立澤史郎直言，「這些鹿群將人類的餵食視為理所當然，有可能無法適應環境發生變化」。

根據日本《產經新聞》報導，受到疫情影響，日本奈良鹿也出現兩種極端變化，過去奈良公園在疫情爆發前，每年吸引逾1300萬觀光客造訪，當地業者可賣出約2000萬片鹿餅，大發鹿餅財。不過隨著疫情擴散，觀光客不再上門，不僅鹿餅生意大受影響，習慣向人類討食鹿餅的鹿群生活也迎來空前危機。

報導指出，奈良的鹿群，每頭鹿一天約可吃掉60片鹿餅，每片鹿餅重3至4公克，對於一天要吃掉5公斤草的鹿而言，鹿餅充其量只能算是點心，但是鹿餅營養價值高，過去就經常看見鹿群擠在商家前，等觀光客餵食。也正因為如此，疫情發生前，鹿群因為經常食用觀光客餵食的零食、甜點，腸胃狀況其實不太好。

根據北海道大學助理教授立澤史郎和「奈良的鹿愛護會」的調查指出，疫情擴散之後，聚集在奈良公園的鹿也正在減少當中，白天會待在公園的鹿，從1月的71.9％降至6月的50.2％；晚上則是從56.5％降至34.9％，平均下降了近20％左右。

立澤指出，隨著觀光客驟降，當地鹿群為了飽肚，開始四處尋找主食的草，他也希望能藉由這樣的情況，讓鹿群恢復野生的飲食習慣，有機會變得更加健康。不過部分鹿群，因為長期沉迷於鹿餅，反而在疫情爆發後，只在奈良國立博物館附近閒晃但卻不吃草，因此瘦成了皮包骨，他推測有可能是鹿餅成癮症，「這些鹿群將人類的餵食視為理所當然，有可能無法適應環境發生變化」。