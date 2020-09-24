台灣小吃百百款，加上味美價廉，深受不少國內外遊客喜愛，不過日前就有網友不禁好奇，相較台北士林夜市逐漸沒落，「為什麼基隆廟口夜市沒蕭條？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出2關鍵優勢。

原PO今（24日）在PTT「八卦板」PO文指出，「陸客不來，疫情肆虐，這波真的垮了不少夜市，就連以前北市的代表士林夜市現在也快不行了…然而最近去基隆，卻發現廟口夜市卻仍屹立不搖」，讓他不禁好奇「是什麼原因呢？基隆地窄、天氣差，消費力也較弱，看整座城市唯一的高樓也是鳥鳥的，但夜市現在居然還是逆勢不跌，那安內（編譯：怎麼會這樣）？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒點出2大關鍵，首先是基隆廟口夜市一直維持住自己的「獨特性」，紛紛留言回應「基隆夜市算一直維持自己的獨特性，攤子也正統老攤，先不論價格或是cost down的問題，光是沒有骰子牛就讚」、「特色確實是有，所以觀光客很多」、「基隆夜市旁還有海和其他景點，不像別的除了街道還是街道」、「很多夜市同質性很高啊！廟口算有特色的」。

其次是「正統老攤」味道有在水準之上，「只要廟口麵線還在，基隆廟口永遠不倒」、「廟口真的好吃有特色，常常去當晚餐吃也很適合」、「因為基隆晚上要吃攤販只能來這，其他縣市夜市太多了」、「全台唯一賣鼎邊挫的地方」。