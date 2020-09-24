許多人對於早期Nokia手機內建的一款遊戲「貪食蛇」絕對不陌生，沒想到一名日本網友走在路上卻赫然直擊貪食蛇在現實生活中真實上演，行徑軌跡與遊戲中如出一轍，讓網友全看傻了。

日本網友riosa iashii在推特帳號「@sairi____inu」上傳了一張現實版貪食蛇的照片，並透露她在上學途中發現了一幕超驚奇畫面，「學校附近有許多爬行動物，但是蛇很少見，尤其是牠還沿著擋土牆爬行，這真的太瘋狂了！」

畫面中可見，一隻細長的蛇沿著地上磁磚縫隙爬行，期間共轉了5個直角，行徑軌跡與遊戲中如出一轍。

畫面曝光後隨即掀起熱議，不少眼尖網友立即聯想到「貪食蛇」的遊戲，紛紛留言打趣笑說「這根本就是Nokia的貪食蛇遊戲啊」、「哇！好懷舊噢」、「這是一條很守規矩的蛇」、「牠不願意跟別人走一樣的路」、「感覺這隻蛇會越走越長」、「莫名覺得療癒」。