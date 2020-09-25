愛犬若出現反常行為，可能是看到不乾淨的東西。國外一名狗飼主在凌晨3時20分時，從2樓呼喊愛犬上樓，豈料狗到樓上後，卻反常的不斷狂吠，讓她感到相當困惑，之後便查看寵物監視器，豈料竟聽到「兒童低語聲」，讓她瞬間寒毛直豎。

@sweetnsassytara im upstairs, U hear me yell "dexter". camera records ghost saying "dont go doggy", my dog hears & barks. unaware I ask what u barking at? ##scary ♬ original sound - Tara Bland

根據《每日星報》報導，當天狗飼主塔拉（Tara Bland）於凌晨3時20分時，站在2樓呼喚愛犬德克斯特（Dexter），豈料隨後牠卻不斷狂吠，讓塔拉感到非常困惑，因為德克斯特平常並不會這樣，隨即她便查看寵物監視器，想看看樓下剛發生什麼事情。

監視器畫面中，樓下客廳空無一人，直到塔拉呼喊德克斯特後，卻似乎出現幼童稚嫩聲音，說「不要走，狗狗」，而下一秒愛犬立刻開始狂吠，邊叫邊跑上樓。塔拉表示「當我聽到錄下的聲音時，我脖子後的寒毛全都豎了起來」。

之後塔拉將影片上傳至抖音(TikTok)想尋求解釋，影片累積230萬人觀看，不少人都被嚇壞，認為房子內應該有「幼童鬼魂」，表示「如果是我，我會馬上搬出去」、「聽起來像是小孩的聲音，但多數『孩童鬼魂』可能是惡靈裝的」、「我聽到的是『不要去，德克斯特』」、「聽聲音感覺像是一個小女孩」。