太殘忍了！比利時天主教魯汶大學（KU Leuven）為了研究阿茲海默症（Alzheimer's disease），竟用猴子做為實驗對象，在猴子的頭骨上開洞，並塞入一根電擊棒，稱能讓上千萬人受益，而實驗的影片曝光後，動保團體痛批毫無意義，只是滿足科學家的好奇心。

根據《每日郵報》報導，荷蘭動物權利組織(Animal Rights）發現魯汶大學以猴子做殘忍實驗，對12隻恆河猴進行測試，在牠們的頭骨上開洞，並植入電擊棒，再用水泥將其固定在猴子頭上，直到實驗完成後，大多數的猴子都會被殺死。

動物權利組織人員珍（Jen Hochmuth）透露，為了讓猴子完成各項繁重的訓練，因此研究人員會嚴格控管飲食，逼迫猴子乖乖配合，痛批「這是一個沒用又殘忍的實驗，只是為了滿足缺乏同情心科學家的好奇心」，竟還獲得180萬歐元的補助。

該組織也呼籲民眾，簽署請願書釋放這些猴子，指大腦實驗會給猴子帶來巨大的痛苦。而根據民意調查顯示，79％的比利時人認為應禁止猴子實驗，64％的人則表示，也不能用其他動物做實驗，不過魯汶大學則表示，實驗中使用動物是必要的，透過在猴子上的實驗，讓科學家對阿茲海默症有新的突破。

Horrific photos of lab monkeys with holes drilled in their skulls and rods CEMENTED to their heads by Belgian university scientists in 'cruel' brain experiments

via https://t.co/sGJu8LI0rc https://t.co/ZS1kEUMOb2 — Homo sapien reductus (@HsapienReductus) September 21, 2020

更在官網指出，對於大腦的研究，有些過程可以在試管中實驗，但有些則需在人體上測試，因此使用動物是不可少的，「研究複雜的大腦功能，只能在猴子身上研究，其他動物沒有這樣的功能結構」，稱目前已證實阿茲海默症與肥胖、腦損傷及缺乏運動等有關係，而接受實驗的動物，也有受到良好的照顧，就連牠們的居住地，也盡可能模仿自然環境。