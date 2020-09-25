灰貓竟變成白貓！美國加利福尼亞州一名善心人士，1個月前撿到一隻小灰貓，當時牠骨瘦如材，看起來非常沒有精神，隨即被送往醫院進行治療，而小灰貓在細心照料下，狀況也逐漸好轉，有趣的是，經過動物救援組織清理後，發現牠竟然是一隻小白貓。

根據《Lovemeow》報導，小灰貓拉斯洛（Laszlo）被發現時，身上全是跳蚤且營養不良，隨即被善心人士送往獸醫院治療，之後又被動物救援組織Friends for Life Rescue Network接手照料，但由於牠非常虛弱、嚴重脫水，因此根本無法順利進食。

小貓在救援組織的照料下，身體也逐漸恢復健康(影片來源/youtube/Love Meow)

組織創辦人杰奎琳（Jacqueline）將牠帶回，以全天候重症監護照顧，並用注射器餵食，還在房內打開暖氣，並拿柔軟的毯子覆蓋，讓小貓保持溫暖，經過24小時的照料，拉斯洛也逐漸恢復精神，開始會自己吃飯，甚至還會深情款款的看著照護員，彷彿在感謝對方救牠一命。

杰奎琳提到「我們原本認為牠僅四周大，但實際上牠已經七周大，但體重僅一磅」，拉斯洛當時不斷進出醫院，儘管牠身體非常虛弱，但仍奮力的大喊，好像在說自己好想活下去，如今牠也被養得又胖又壯，杰奎琳開心地說「牠變得很活潑又愛玩，體重也穩定增加」。

He bounced back on his paws and completely transformed. <3 由 Love Meow 發佈於 2020年9月17日 星期四

有趣的是，原以為拉斯洛是一隻小灰貓，豈料洗乾淨後才發現，牠竟是隻白貓，看起來非常漂亮，幫忙照料的中途主人凱特琳（Kaitlyn Hemphill）表示，拉斯洛擁有一雙藍眼睛，不過雙耳都聽不到，但這並不影響牠的生活，「牠能在房間內狂奔好幾個小時都不會累」，甚至喜歡跟在他人腳後，在偷偷撲向對方，每天把房間當成賽道場，真的非常可愛，也希望牠能快點找到新主人。