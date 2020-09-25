大貓熊寶寶「圓寶」已冒出2顆新牙，先前媽媽「圓圓」在產房待膩了，還趁晚上熄燈時，偷偷帶「圓寶」外出宿營，豈料最近更發現，「圓寶」會趁媽媽吃東西時偷溜出產房，由於牠還無法撐起整個身體，只能靠四肢邊划邊移動，可愛模樣融化一票粉絲。

「圓寶」今天89日齡，體重5,213公克，每天都在努力的學爬，雖然前肢能夠勉強撐起頭部，但後肢還只會「蛙式游泳」，偶爾會撐起來一下又跌倒，由於無法撐起整個身體，因此經常上演「瓊瑤式跌倒」，一屁股坐下後又往旁邊撲倒，大部分都只能揮動著後肢，以「划水」的方式前進。

圓寶被保育員抱在手中，模樣非常可愛(圖/台北市立動物園提供)

而「圓寶」平時都待在產房內，媽媽「圓圓」則會在產房及緊鄰產房的房間來回穿梭，主要至隔壁房是為了上廁所及吃竹葉，不過最近保育員發現，當媽媽「圓圓」到隔壁吃東西時，貓熊寶寶「圓寶」會試圖爬出產房，不過牠還不太會爬，只能靠後肢力量慢慢划出產房外。

「圓寶」趁媽媽吃東西時，偷偷划出產房(圖/台北市立動物園提供)

「圓寶」期間還會探頭看媽媽「圓圓」在做什麼，而「圓圓」一旦發現寶寶偷溜，便會趕緊一把撈起「圓寶」拎回產房，可愛的模樣融化保育員，不禁表示「不知道『圓寶』究竟是太想念媽媽、好奇媽媽在外面做什麼、還是趁媽媽不注意想偷跑出來玩呢？」。