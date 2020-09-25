狗就像小孩子一樣，對任何事都充滿好奇，總愛在家搗蛋，讓主人傷透腦筋。日前有一名狗飼主發現，家中地板四散千元大鈔，而且全被咬的殘破不堪，才發現兇手是他飼養的班道戈犬，而愛犬發現被抓包後，知道自己做錯事了，還露出哀怨的表情求饒。

30張千元鈔被愛犬咬爛四散在地板上(影片來源/youtube/中天新聞)

狗飼主當時正在房間睡覺，待睡醒出房門後，發現地上全是千元大鈔，而且已被咬成碎片，「兇手」還大剌剌的坐在現場，原來家中6個月大的班道戈犬「鐵牛」，因年紀小處於貪玩階段，再者牙齒又還在長，看到千元鈔便當成玩具把玩。

飼主當時看到時，氣憤的罵「你在幹嘛？」，「鐵牛」馬上躲到房間裡，一直不敢出來，她只好自己默默地將錢撿起來，還拍下「鐵牛」犯案後的表情，只見牠兩眼無辜的看向鏡頭，好像在說「主人不要罵我」，讓飼主看得又好氣又好笑，表示牠應該本來就知道自己錯了。

而被咬爛的千元鈔多達30張，飼主只好一片一片的拼好，之後打算拿至銀行換。也將愛犬的行為分享至臉書，開玩笑的寫下「徵求高端拼圖高手……」，讓不少網友笑著說「這狗玩具好像有點貴啊」、「我覺得應該是紙鈔挑釁牠喔！」、「哇！千元鈔殺手」、「缺的不是拼圖高手，而是一個堅固耐咬的保險箱」。