臺北市立動物園大貓熊「圓寶」出生受關注，不過沙澳區最近也吸引遊客停佇觀察，原來雙峰駱駝「梅煙」的第3個孩子「煙子」，也出來戶外活動場探索新環境，嬌小的身影頻頻躲在2隻成年雙峰駱駝旁，僅1個月半的牠模樣看起來有些羞澀。

雙峰駱駝媽媽「梅煙」於今年8/8，生下第3個孩子「煙子」，是一隻健康的小男生，不過牠剛出生時，並不像多數的駱駝寶寶一樣，在短時間內自行站立、吸取媽媽的母乳，直到第二天，保育員發現牠遲遲未起身吸取母乳，才趕緊介入幫忙「煙子」站立，並進行人工餵奶，協助牠補充營養。

雙峰駱駝「梅煙」第3個孩子「煙子」出生，如今是沙澳區保育員的寶貝(圖/臺北市立動物園提供)

所幸當天下午，「煙子」就自行起身，靠到媽媽旁邊喝母乳，保育員才算總算放心，如今牠也約1個半月大，8/25開始跟著媽媽和姐姐「煙行」，在沙澳區的戶外活動場與大家見面，不過雖然戶外有太陽、青草、大樹及大批遊客，不過比起當好奇寶寶四處探險，牠更喜歡找個地方好好休息。

姊姊「煙行」看到弟弟逐漸長大，也希望能與牠一起玩，為了讓「煙子」一起在戶外活動場裡活動，牠經常會一邊跑一邊用前腳去碰弟弟，不過因姊弟倆體型十分懸殊，成年的姊姊幾乎大弟弟一號，這也讓保育員與媽媽「梅煙」非常擔心，假若姐姐行為太興奮時，牠便會出面阻止姊姊的干擾。

動物園裡的動物雖在園內出生長大，但出於某些原因必須接受人工照養，而動物園的動物終究還是野生動物，保育員或其他專業人員就算長期照顧牠們，凡事還是要非常小心，以免意外發生。以駱駝為例，一隻成年雙峰駱駝體重約300至600公斤，是一般成年人數倍的體重，不經意的小動作都可能使工作人員受傷，因此也希望遊客在未經許可下，不要任意觸摸、餵食園內的動物，保持園內安全且優質的教育環境。